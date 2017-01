VS-Marbach (ewk). Das Wort Jubiläum hängt unzweifelhaft mit dem Wort Jubeln zusammen, und das ist immer ein Grund zum Feiern. So feiert die evangelische Matthäusgemeinde für alle Schnapszahljubilare des vergangenen Jahres, die 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 und 111 Jahre geworden sind, am kommenden Sonntag, 22. Januar, 10 Uhr, in der Versöhnungskirche eine "Jubelfeier mit Gott". Für die besonderen Geburtstagskinder wurde der Chor "Cross Notes" aus Niedereschach unter der Leitung von Thomas Schneider eingeladen, der die Geburtstagsständchen singen wird. Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Jubilare im Matthäussaal mit einem Glas Sekt, Orangensaft und feinen Häppchen verwöhnt. Mitjubelnde sind immer willkommen. Pfarrerin Bettina von Kienle stellte bei den Vorbereitungen des Gottesdienstes fest: "Die Christen und der Jubel, das ist so eine Sache. Bei Paulus gibt es das Wort gar nicht, es fehlt auch in drei von vier Evangelien. Nur im Lukasevangelium wird gejubelt. Worüber, werden die Gottesdienstbesucher hören. Es soll ja ein bisschen spannend sein."