Villingen-Schwenningen Joghurt mit Quittengelee und Kürbis

Zum Auftakt ließ sich gestern Landrat Sven Hinterseh von der Ernährungsfachfrau im Landwirtschaftsamt, Gertrud Mellert, die Angebote an den drei Stationen dieser ungewöhnlichen Ausstellung an diesem Ort vorführen. Das hieß zuerst "Superfood aus der eigenen Region". Dazu gab es Infos über Hülsenfrüchte, Kürbis, Kohlsorten, Kartoffeln, Pastinaken, Rote Bete, Quitten, Zwiebeln, Maronen und vieles mehr. Lebensmittel, die derzeit aus der Region frisch auf die herbstliche Speisekarte kommen. Das SchmeXperiment an der zweiten Station, das Löffelexperiment, ließ sich der Landrat nicht entgehen. Zu den vier auf Eßlöffeln frisch angebotenen Verkostungen, Joghurt, Joghurt mit Quittengelee, Joghurt mit Quittengelee und Apfel-Joghurt mit Quittengelee, Apfel und Walnuss, hatte er seine Favoriten schnell raus: Auf die Walnusskombination hätte er verzichten können.

Die qualifizierte Präsentation heimischer Lebensmittel, die die besonderen Qualitäten und Geschmackserlebnisse heimischer Produkte erlebbar machen und zu deren Verwendung im privaten Alltag anregen soll, hat die Ökotrophologin Mellert mit Bettina Fuchs zusammengestellt, die derzeit im Landwirtschaftsamt eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen technischen Lehrerin absolviert. "Vor-Rat" als kluger Rat wird an der dritten Station für den Ernährungsnotfallt vorgestellt.

Was zur privaten Notfallbevorratung von Gemüse über Obst, Konserven, Teigwaren, Brot, Milchprodukte, Fette, Öle, Mineralwasser und Saft gehört, kann man hier eindrücklich in Augenschein nehmen.