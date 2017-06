Villingen-Schwenningen Jetzt kann das Dorffest beginnen

VS-Obereschach. Die Zelte sind aufgebaut, die Garagen bezogen, die Holzbrücke über die Eschach gebaut und die Festbühne aufgestellt. Jetzt kann das 16. Obereschacher Dorffest am Samstag, 24. Juni, in der Dorfmitte im Johanniterweg, am Kirchberg und beim Feuerwehrgerätehaus beginnen.