Villingen-Schwenningen Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff

VS-Schwenningen. Aus der leisen Vorstellung, dass hier einmal das Schulleben pulsieren wird, ist für das Betrachterauge mittlerweile eine reale geworden: Der großzügige Eingangsbereich im Erdgeschoss mit Kiosk an der linken Seite zum Pausenhof hinaus ist ebenso deutlich erkennbar wie der Multifunktionsraum mit flexibler Wand weiter hinten. Durch eine geplante große Leinwand sowie interaktivem Beamer könne der Raum gut für Vorträge und Präsentationen genutzt werden, erklärt Schulleiter Manfred Koschek beim Rundgang durch den Neubau. Deswegen werde auch hier die Eröffnungsfeier stattfinden – wann, das stehe noch nicht ganz fest. "Wahrscheinlich wird die Übergabe im Mai sein", weiß Koschek.

Die gröbsten Arbeiten seien gemacht, auch der Boden nahezu vollständig verlegt, jetzt gehe es an die Feinheiten, allen voran der Einbau der Technik. Die fehle unter anderem noch an den Arbeitsplätzen in der Bibliothek, die auf der anderen Seite des Erdgeschosses allmählich Formen annimmt. W-Lan sei dafür natürlich auch vorgesehen. Es geht die Treppe hoch: Nicht zuletzt durch mehrere Lichtschächte und großzügige Fenster mit Naturholzrahmen präsentiert sich das Obergeschoss hell und freundlich. Neben kleineren Lehrer- und Schülerarbeitsräumen sind hier die Klassenzimmer für die Unterstufe beheimatet.

Solange die fünften und sechsten Klassen noch auf der Hallerhöhe untergebracht seien, komme im nächsten Schuljahr aber erst einmal die Kursstufe hinein, berichtet der Rektor. Auch in den Klassenzimmern fehle noch diejenige Technik, die bereits in zwei Musterräumen im Altbau getestet wird: die Ausstattung mit PCs und sogenannten Whiteboards. "Mein Ziel ist, dass irgendwann keine Kreide mehr gebraucht wird", meint Koschek.