Villingen-Schwenningen Jazz auf Augenhöhe

Bei kühlem Kopf und kalten Händen boten die beiden Musiker Jazz, mit dem sie die Gemüter erwärmten. Bei der musikalischen Begegnung auf Augenhöhe fügte die Musikakademie wieder einen wichtigen Baustein ein, damit Kinder und Jugendliche in Sport- oder Musikvereinen unterstützt werden können.

Bestens war die Verständigung der befreundeten Interpreten, die traditionellen, gefühlvollen Jazz mit Blues und Swing boten, ergänzt mit Latin und Pop. Intonationssicher, kunstvoll, zumeist gesanglich und teils mit angenehmen Tremolo gestaltete der Posaunist seinen Part. Mit verschiedenen Dämpfern wurden erstaunliche Klangwirkungen erzielt. Viel rhythmische Impulse, Riffs, Gitarren-, Drummer- und Streichereffekte sandte das Piano aus. Viel Beifall gab es für die Beiträge, und beim swingenden Standard "All of you" wurden Bravo-Rufe laut.

Geschmackvoll war der Einstieg mit "All Blues" von Miles Davis, eröffnet durch das Piano. Gestopft ertönte die Posaune wie aus einer fernen, geheimnisvollen Welt, mischten sich beide Klangphänomene zu einem sensitiven Vortrag in Melodieführung und harmonisch-rhythmischen Gefüge. Erinnerungen an Frank Sinatra gab es mit Howard "Fly me to the Moon". Mit "Handy" stellte sich Thomas Förster als Komponist vor und bot solistisch verträumte mit starken Bassfiguren und viel Action der rechten Hand rhythmische und kantable Elemente. Aus der Feder des Pianisten kam auch "Far away", wobei die Posaune intensiv klangvoll zur Geltung kam und Temposteigerungen die Gedanken in weite Ferne schweifen ließen.