Villingen-Schwenningen Japans Nachwuchs erobert den Franziskaner

VS-Villingen. Das Sinfonieorchester reist mit 130 jungen Musikern an. Eine einzigartige Show versprechen der Leiter Hiroshi Satô und die beiden Dirigenten Takuma Itô und Satoru Kasai, gehören zum Ensemble doch auch Blasmusiker, eine Marschband und Musicalgruppen. Auch in Villingen werden so verschiedenste Werke auf die Bühne gebracht, freuen sich Henry Greif, Vorsitzender der Stadtharmonie, und Kassierer Alexander Heift. Beispielsweise warte das in drei Teile gegliederte Programm mit einem ­30-minütigen "Best of" aus dem Musical "Cats" auf. Unter dem Motto "Jellicle Songs for Jellicle Cats" laufe das Ensemble sicher wieder zu Höchstform mit Tanz, Gesang und Musik auf.

Schon der erste Teil reicht von Opernmusik aus Richard Wagners "Lohengrin" bis zu den zauberhaften Klängen des japanischen Werks "Planet Nine". Die Musik des Zeichentrickfilms "Chihiros Reise ins Zauberland" oder des Videospiels "Final Fantasy" erklingen ebenso wie das Pizzicatospiel "Plink, Plank Plunk", mit dem die Schüler bereits vor zwei Jahren die Zuhörer begeisterten. Und im letzten Abschnitt präsentieren die Musiker die für ein Blasorchester umgeschriebene Version des japanischen Volkslieds "Nebuta-matsuri". Rockig geht es dann bei einem Queen-Medley weiter, bevor die Suite "Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit" ins Reich der Filmmusik führt. Ein Höhepunkt ist für Greif und Heift der gemeinsame Abschluss: Das Blasorchester der Stadtharmonie spielt unter Leitung von Mario Mosbacher mit den Gästen "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd. Neben den Orchestern wirkt eine Rockband mit. Und für den Fall, dass das Publikum nicht genug bekommen kann, ist gesorgt: ebenfalls mit einem Werk aus dem Bereich sinfonischer Rockmusik.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Fördermitglieder zahlen 13 Euro, Schüler und Studenten elf Euro sowie Menschen mit Behinderung neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei dem Tourist-Info- und Ticket-Service in beiden Stadtbezirken, bei Alexander Heift, Telefon 07721/ 2 78 96 und E-Mail alexander. heift@stadtharmonie.de, oder im Internet unter www.stadtharmonie.de.