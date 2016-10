Der Jahrgang 1946/47 traf sich zur 70er-Feier in St. Georgen. Am ersten Tag ging es bei herrlichem Wetter mit dem Bus nach Meßkirch ins Campus Galli, um den Nachbau einer Klosters aus dem neunten Jahrhundert zu bewundern. Anschließend verbrachten die Jahrgänger gemütliche Stunden in Überlingen, bevor sie mit dem Schiff nach Konstanz fuhren. Nach der Rückkehr klang der Tag gemütlich im Gasthaus Waldeck aus. Der zweite Tag begann mit einer Führung im Phonomuseum, die bei manchen Erinnerungen an den früheren Arbeitsplatz weckten. Den Abschluss genossen alle im Seehaus mit schöner Klosterweiher-Atmosphäre. Foto: Jahrgang