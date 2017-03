Villingen-Schwenningen Isgard Mäder ist stolz auf ihre Mädchen

In ihrem Traum begegnete Alice allerlei Fabelwesen und durchlebte ein großes Abenteuer. Ihr Geburtstag fand noch einmal statt, doch der Zauberer war nicht mehr der Zauberer, sondern ein verrückter Hutmacher, und aus dem Fotografen wurde der Märzhase. Alice traf auf die Herzkönigin, die aufgrund falscher Verdächtigung am Ende Alice Tod verlangte. Zum Glück war der kleine König zur Stelle und bat um Gnade. Und wie hätte es auch anders sein sollen, wachte Alice am Ende aus ihrem magischen Traum wieder auf.

Die 140 Schülerinnen der Ballettschule bewiesen mit der Aufführung eindeutig ihr Können. Schon die Jüngsten waren ganz vorne mit dabei und begeisterten das Publikum. Auch die Musik war, wie im Voraus schon verraten, abwechslungsreich und mitreißend und begleitete die Zuschauer zusammen mit spannenden Abenteuern auf der Reise durchs Wunderland.

Nach dem großen Auftritt gestand Isgard Mader, dass das Training manchmal doch sehr hart sei. Dennoch ist sie überzeugt, dass die jungen Ballerinas mit den Auftritten wachsen. Sie ist unglaublich stolz auf ihre Mädchen.

Annalena Weiß, die die Rolle des weißen Kaninchens spielte, bedankte sich im Namen aller und gab ebenfalls zu, dass das Training manchmal sehr anstrengend sei. Dennoch seien sie alle unglaublich glücklich, dass ihre Lehrerin solche Stücke auf die Beine stellte. "Alice im Wunderland" endete mit einer Zugabe, bei der der stimmungsvolle Schlusstanz noch mal getanzt wurde.