Villingen-Schwenningen Intelligent, tiefgründig, und doch witzig

Mundharmonika und Gitarre reichen aus. Das Fingerpicking auf der akustischen Gitarre des in Mittenwald geborenen Liedermachers ist hervorragend und die Texte sind witzig, intelligent, tiefgründig; leider kam zumindest in Schwenningen die Stimme des ehemaligen Regensburger Domspatzen dem Stand von Komposition und Text nicht ganz hinterher – ein näselnder Klang ohne Tiefe trübte den Musikgenuss im ehemaligen Tanzsaal.

Eigentlich wollte Trommsdorff in Süddeutschland seine neue CD in einer ganzen Tournee vorstellen. Daraus aber ist leider nichts geworden: Der Auftritt in Härings Kulturcafé, initiiert von Rolf Klaiber, der aufgrund eines Besuchertipps auf Trommsdorff aufmerksam wurde und ihn einlud, ist somit der einzige im Süden. Immerhin kamen aus Freiburg sogar einige Fans in die Neckarstadt.