Villingen-Schwenningen Innovationsnetzwerk auf der Höhe der Zeit

In der Villinger Volksbank fand nun zwar erst die fünfte SBH-Hauptversammlung statt, die Netzwerker zeigen sich jedoch umtriebig und blicken auf bereits 52 Fachveranstaltungen zurück. Um den nun im Amt bestätigten Vorsitzenden Armin Frank scharen sich der Moderne verbundene Vorstands- und Beiratsmitglieder, quasi wöchentlich wirft man beispielsweise ein Auge auf das kalifornische Silicon Valley, für so manchen die globale Ideenschmiede schlechthin. Noch mehr neue Technologien in den Unternehmen, sehr schnell auf Trends oder gar Umwälzungen reagieren, die heimische Region weiter stärken - das SBH ist klar ausgerichtet. "Wir sind wie kein anderes Netzwerk in der Region auf der Höhe der Zeit!", formuliert Frank, dem soll natürlich in passender Art und Weise Rechnung getragen werden. Die Digitalisierung wird als künftiger Treiber der Wirtschaft eingestuft, eine zurückliegende SBH-Veranstaltung etwa war mit Mobilität 4.0 überschrieben, analog zum schon etwas bekannteren Begriff Industrie 4.0. Armin Frank drückt aufs Gaspedal und möchte die heimische Wirtschaft noch schneller und dynamischer ablaufen sehen, der Abstand zum besagten Silicon Valley sei weiter groß. "Wir haben hier bei uns eine sehr hohe Produktionsdichte, die Voraussetzungen sind gut", so Frank, ein kleiner Dorn im Auge ist dem Vorsitzenden, dass die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg derzeit nur im hinteren Ranking-Drittel der baden-württembergischen Industrie- und Wirtschaftsregionen zu finden ist. Digitalisierung auf möglichst breiter Front, E-Mobilität, während der Hauptversammlung wurde auch auf das Segment des 3-D-Druckes verwiesen; auch eine hochmoderne Techniksparte, von der noch nicht alle Betriebsleiter ausreichend viel gehört haben dürften. Ab der zweiten Jahreshälfte will das SBH von durch Experten durchgeführte Workshops ins Programm nehmen und sich damit weiter professionalisieren, diese freilich werden kostenpflichtig sein. "Grundsätzlich sind unsere Netzwerkveranstaltungen ja kostenfrei", informiert Frank. Volksbank-Bereichsleiter Bernhard Simon grüßte im Zuge der SBH-Hauptversammlung freundlich in die Reihen, das Kreditinstitut ist Fördermitglied im Innovationsnetzwerk.

OB Rupert Kubon lobte den noch jungen Verein mit den Worten: "Wenn es das Innovationsnetzwerk nicht gäbe, man müsste es erfinden!"