Schwarzwald-Baar-Kreis. Die MedicalMountains AG, der Technologieverbund Technology Mountains und die IHK veranstalten am Donnerstag, 19. Oktober, das neunte Innovation Forum Medizintechnik in der Stadthalle Tuttlingen. Im Fokus stehen disruptive Technologien und der Ausbau internationaler Kontakte. Innovativ zu sein bedeutet auch in der Medizintechnik, Produkte und Dienstleistungen von Grund auf neu zu denken. Erwartet werden rund 300 Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft.