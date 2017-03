Villingen-Schwenningen In Windeseile sind die Saxofone warm gespielt

VS-Villingen. Big-Band-Sound gab es in der "Scheuer" – beim vielstimmigen Abend durften die Ohren gespitzt werden. Mit dem Freiburger "Big Band Project" fanden Könner des Fachs in die Kalkofenstraße, nicht nur die Saxofone waren in Windeseile warm gespielt.

Schnell, schneller und noch ein Quäntchen kreativer und ideenreicher kamen die Breisgauer daher, die Freunde des Musik-Genres hat’s entzückt. Draußen begann der Regen kurzzeitig in Graupel überzugehen, im Kulturzentrum wurde es jedoch immer wärmer. Die wieselflinke Project-Keyboarderin legte vor, "Star-Saxofonist" Mathias Anton folgte und brachte die Mechanik seines Instruments an die Grenzen – der diesmal vom Modern Jazz durchzogene Sound führte im Publikum zum auch schon etwas ausgelasseneren Kopfnicken und Fingerschnippen. Mit Glenn Miller oder Max Greger hat die zeitgenössische Big Band-Musik nicht mehr viel gemein, schon gar nicht, wenn sich das Big Band Project formiert. Auch in Villingen ergaben sich bis zur Neuen Musik reichende Abstecher und als schließlich die mit fast 20-jähriger Studio- und Bühnenerfahrung aufwartende Rapperin "Brixx" angekündigt wurde, war so mancher noch hellhöriger. Rap, Hip Hop und Big Band Sound? Der Mix funktionierte erstaunlich gut und ließ nicht wenige Scheuer-Besucher breit grinsen.

Zum angekündigten Big Band Project kam es, je nach Sichtweise, nicht, dafür war der Auftritt der Deutenberg-Big Band zu marginal. Die Schüler ließen den "Großen" natürlich den Vorrang und lauschten gespannt, im Gymnasium wird jedoch prächtig musiziert, das wurde einmal mehr deutlich. Bekanntermaßen ist das "GaD" ein regelrechter Talentschuppen, heutige markante Jazzer wie Jonathan Maag oder Daniel Roncari drückten an der Staufenstraße die Schulbank.