Villingen-Schwenningen In diesen Kindergärten steckt Qualität

Schwarzwald-Baar-Kreis. In Villingen fand die Übergabe der Qualitätsnachweise "Quintessenz", eingerichtet von der Erzdiözese Freiburg, statt. Es handelt es sich um ein System, das katholischen Kindertagesstätten in der Festlegung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards bei alltäglichen Arbeitsabläufen unterstützt. 15 Kindergärten aus dem Landkreis nahmen an der Aktion, die sich von Januar 2016 bis April 2017 erstreckte, teil.

Fachberater Bernd Patenburg stellte die Struktur dieses Qualitätsmanagements vor. Mittels eines Rahmenhandbuches werden von den Einrichtungen die Inhalte und Ziele festgelegt. Dekan Josef ­Fischer hob hervor, warum das Motto "Wo katholischer Kindergarten draufsteht, soll Qualität drin sein", so wichtig ist. Laut Fischer sind die Kindergärten für alle Kinder jeglichen Glaubens offen. "Als christlicher Kindergarten sollten Menschen lernen, ihren Glauben zu leben und Respekt gegenüber anderen Religionen halten." Dies könne nur geschehen, wenn der eigene christliche Glaube gelebt wird. Diese Werteorientierung sei die Grundlage zur gegenseitigen Achtsamkeit und Toleranz der verschiedenen Religionen.

Patenburg erläuterte die acht Bereiche und deren Ausbau, die im Rahmenhandbuch definiert sind. Dieses System mache nur Sinn, wenn es bei den Kindern und Eltern inhaltlich ankommt.