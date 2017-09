Villingen-Schwenningen Immer noch nicht genügend Studentenparkplätze

Hierbei wird von den rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die 2015 mit der Änderung der Landesbauordnung geschaffen wurden, heißt es vonseiten der Verwaltung. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 18. Oktober wird die Satzung beschlossen, in der jüngsten Sitzung am Mittwochabend wurde sie vorab diskutiert.

Wie Bürgermeister Detlev Bührer deutlich machte, unterscheidet die Satzung bei der Stellplatzverpflichtung zwischen Studentenwohnungen, geförderten Wohnungen, Seniorenheimen sowie Wohnungen mit sogenannten Mobilitätskonzepten. Bei "normalen" Wohnungen gelte weiterhin der Stellplatzschlüssel eins zu eins.

Bei öffentlich gefördertem Wohnungsbau soll die Verpflichtung auf 0,7 Stellplätze pro Wohneinheit reduziert werden, ebenso bei Mobilitätskonzepten. Hierbei würde die Hausgemeinschaft an einem Car-Sharing-Konzept teilnehmen. "So etwas hatten wir bisher nicht, das muss jeder für sich entscheiden", kommentierte Bührer. Bei öffentlich geförderten Seniorenwohnungen sind 0,5 Stellplätze je Wohnung neuerdings vorgesehen. Vorteile der Reduzierung: Nicht nur weniger Flächen werden in Anspruch genommen, auch die Baukosten könnten gesenkt und das Wohnen für bestimmte Personengruppen vergünstigt werden. Gleichzeitig könnten mehr Sozialwohnungen entstehen. Sowohl Mobilitätskonzepte als auch der ÖPNV werden zudem gefördert.