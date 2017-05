"Eigentlich ist es viel zu heiß" – Dominik Schaaf, Generalfeldmarschall des Katzenmusikvereins "Miau", war am Wochenende gar nicht so glücklich über das hochsommerliche Wetter. Der Grund: Im Unteren Dammweg war Hallenfest angesagt – die KaMuVi-Fans kamen aber trotzdem. Im Schatten der fastnachtlichen Wagenburg ließ es sich ja auch gut aushalten bei eiskaltem Bier vom Fass, einer leckeren Currywurst oder dem obligatorischen Fischwecken. Beisammensitzen, quatschen, Spaß haben und das bei fetziger Musik – das passt auch an einem heißen Tag. Am Freitag stimmten "Die zwei Hofemer" Tobias und Maik aus Spaichingen mit ihrem Live-Schlager- und Hitmix auf das Festwochenende ein. Der Samstagabend gehörte den Stadtharmonisten, die sich mit ihrer Blasmusik ein weiteres Mal als Stimmungskanonen verdient machten. An beiden Abenden bewährte sich angesichts eines regen Barbetriebes das "KaMuVi-Taxi". Wer sein Auto stehen lassen wollte, wurde nach Hause gebracht. Am Sonntag vollendete der Alleinunterhalter Helmut Doser aus Brigachtal beim Frühschoppen den musikalischen Rahmen des Hallenfestes. Im Schatten der Wagenburg konnte man es gut aushalten beim Hallenfest der Katzenmusik (von links): Vorsitzender Thomas Streit, Brigitte Bausch, Franz Blaser, Reiner Bausch, Evi Blaser und Generalfeld­marschall Dominik Schaaf. Foto: Heinig