Villingen-Schwenningen "Hunde packen euch bei Emotionen"

Rütter hat eine Liste mit Anklagepunkten von zehn Hunden dabei. Er liest die Anklagepunkte vor, verteidigt den armen Wicht, am Schluss zeigt er mit dem Finger auf das Publikum und alle grölen: "Freispruch". Rütter ist hoch zufrieden. Die Mischlingshündin Myra ist wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. Die Staatsgewalt ist Frauchen. Frauchen ruft und pfeift, Kyra reagiert nicht. Frauchen ruft: Die Mama ist gleich weg. Kyra denkt, na und? Frauchen keift und Kyra denkt: Solange ich die Alte noch höre, ist sie noch da. Rütter empfiehlt: Schleppleine, Rückruf üben, erst mal im Wohnzimmer, so geht das.

Angeklagte Nummer zwei ist Luna wegen versuchter Körperverletzung am Postboten. Postboten werden öfter gebissen als Zeugen Jehova, verrät Rütter. Die nerven aber auch. Kommen jeden Tag, donnern an die Tür und wecken Hunde vom Sofa auf. Das gehe so wochenlang während der Hund, in diesem Fall Luna, Frust aufbaut und den Postboten eines Tages vom Hof tackert. Aber der komme ja wieder. Vorschlag von Rütter: Die Post möge alle Postboten mit Leckerli ausstatten, die sie den Hunden wie beim Fasnetumzug zuwerfen, das baue ein gutes Verhältnis auf. Also: Freispruch für Luna.

Hunde würden Fremdsprachen sprechen und Ausländer sofort integrieren. Wenn also das Frauchen vom Schäferhund auch noch einen Afghanen kaufe, würde der Schäferhund sagen: "Du hast zwar eine blöde Frisur, aber komm mit." Anarchistisches Verhalten der Hunde passiere in der Pubertät genauso wie bei den Kindern. Alle Kommandos seien gelöscht, hier müsse man viel Zeit mit dem Hund oder dem Sohn alleine verbringen, tue allen gut und man blamiere sich nicht.

Die Dogge Rudi ist wegen Betteln und Hausieren angeklagt, die mit depressivem Leidensgang und Psychoterror den Besitzer terrorisiere, sodass dieser nach drei Tagen wieder Wurstbrote und Fleisch vom Esstisch rausrücke.

"Hunde packen euch bei den Emotionen, da müsst ihr durchhalten", fordert Rütter, und Rudi wird freigesprochen. Am Schluss peitscht Rütter das Publikum ein, wie sie ihn zu feiern haben, wie sie johlen und klatschen müssen, damit er eine Zugabe, die er sowieso geben würde, herausholen. Das Publikum ist restlos begeistert. An den Nummernschildern in der Tiefgarage erkennt man, dass viele weit gefahren sind, um den Hundeanwalt zu sehen.