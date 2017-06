Villingen-Schwenningen Hohe Wertschätzung für Lebenswerk des früheren Oberbürgermeisters

Gerhard Gebauer habe die Bedeutung der Städte und Gemeinden für das Land gekannt. Zu seiner herausragenden Leistung habe der Städtezusammenschluss von Villingen und Schwenningen gehört, den er zusammen mit seinem Villinger Oberbürgermeister-Kollegen Severin Kern in die Wege leitete und schließlich 1972 zum Abschluss brachte. Ein kürzerer und prägnanterer Namen für die gemeinsame Stadt wäre ihm damals lieber gewesen, wie er in seiner Dankesrede zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde an ihn und seine Frau 2007 sagte, doch unter den damaligen Verhältnissen im Gemeinderat sei das nicht möglich gewesen. Auch in seiner über Jahrzehnte dauernden Funktion als Kreisrat hat sich Gebauer als Mann der "Visionen und Ideen" eingebracht, so damals Landrat Karl Heim. Gebauer gelang es zumeist, seine politischen Vorstellungen durchzusetzen. In seiner ersten Zeit als Oberbürgermeister gehörten dazu der Bau des Gymnasiums am Deutenberg, das 1965 bezogen wurde und die Hochschulen. Die Städtischen Krankenhäuser entwickelten sich zu Kliniken der Zentralversorgung.

Nach dem Ausscheiden als Oberbürgermeister zum 31. Dezember 1994 kehrte er der Kommunalpolitik nicht den Rücken, sondern kandidierte bereits 1999 erfolgreich auf der Liste der SPD für den Gemeinderat. Einige seiner Parteikollegen konnten sich damals nicht vorstellen, dass ihr ehemaliger Oberbürgermeister sich als "einfacher Stadtrat" weiterhin um Kommunalpolitisches kümmerte, schreibt Heinzmann weiter. Es zeigte sich aber, dass er auch als Gemeinderat seine Worte zu setzen wusste. Sie hatten Gewicht und wurden gehört. Erst mit Ende der Wahlperiode, im Sommer 2014, schied er aus dem Gremium aus.

Gerhard Gebauer ist für sein Lebenswerk vielfach geehrt worden. Seine Verdienste gingen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er war Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Präsident des Rats der Gemeinden und Regionen Europas. "Die Sozialdemokratische Partei verliert mit Dr. Gerhard Gebauer einen herausragenden Kommunalpolitiker und Freund. Die Gemeinderats-Fraktion der SPD ist ihm zu großem Dank verpflichtet."