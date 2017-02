Villingen-Schwenningen Hexen stürmen das Landratsamt

VS-Villingen - Die Hexenzunft Villingen stürmte am Donnerstag das Landratsamt, fesselte den Landrat an seine Sekretärin und zwang sie, ihn mit Schokoladencreme zu füttern. Anschließend vermittelte das Abfallwirtschaftsamt ihm in einer "Herzblatt-Show" mit "Chantal Stoß" eine Frau für den Rosenmontag, die er unter drei Kandidatinnen auswählen durfte.