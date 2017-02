Alle Bäume rund um das Schwenninger Rathaus werden am heutigen Mittwoch vom Eigenbetrieb Technische Dienste gefällt. VS-Schwenningen. Während der Arbeiten müssen vorübergehend vier Längsparkplätze vor dem Rathaus gesperrt werden. Da am 1. März die jährliche Vogelschutzzeit beginnt, müssen diese Arbeiten im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme Neugestaltung Marktplatz, welche voraussichtlich am 20. März beginnen wird, erfolgen. Die Stadt teilt mit, dass wieder für ausreichende Ersatzpflanzungen und Begrünung gesorgt wird.