Villingen-Schwenningen Herbstfest mit bunten Seiten

VS-Weigheim. Am Kilbig-Sonntag war der Andrang zum dritten Herbst- und Bierfest der Musikkapelle Weigheim immens. Das schöne Wetter hatte ein Übriges dazu beigetragen, dass zu den Auftritten der Stadtmusikanten aus Schwenningen, dem Oberbaldinger Musikverein und dem Musikverein aus Gunningen, einem Hammellauf und der Möglichkeit zur Besichtigung dutzender Oldtimer eine Volksfeststimmung par excellence entstand.

Die zahlreichen Helfer der Musikkapelle, die vor und hinter den Theken agierten, hatten alle Hände voll zu tun. Abends dürften sie froh gewesen sein, als sie zur Ruhe kamen. Zufrieden mit dem Ablauf war auch Vorsitzender Jochen Schieler. Ein Geheimtipp ist die Ausweitung des Herbstfestes auf den Samstagabend. Dies nutzten alle, die kamen, um sich in angenehmer Atmosphäre auf den Sonntag einzustimmen. "Wir haben die Festhalle ohnehin am Samstag gemietet. Weshalb sollen wir sie nicht gleich für eine Zusatzveranstaltung nutzen?", Jochen Schieler ist überzeugt: Mittelfristig etabliert sich der Samstag.

Jede Menge Spaß zu Sport und Spiel hatten am Festtag jedenfalls die teilnehmenden Teams am Menschenkickerturnier, das zum zweiten Mal jede Menge Action und Spannung versprach. Im Beisein von Schiedsrichter Jochen Schieler lieferten sich die Teams packende Duelle. Knifflige Aufgabe dabei: Die Teilnehmer müssen sich wie bei einem echten Tischkicker nur in dem Umfeld bewegen, das sie auch von ihrem Platz an der Spielstange aus erreichen. Parallel zu Spaß und Spiel im hinteren Hallendrittel unterhielten die "Fidelen Hattinger" in der Halle.