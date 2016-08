Villingen-Schwenningen Helfer stehen in den Startlöchern

VS-Villingen. Gestern Abend traten die Mitstreiter nochmals zu einem Arbeitseinsatz an, um den Hof zwischen Scheuer und Jugendhaus in der Kalkofenstraße für den großen Ansturm herauszuputzen. Und sie warten mit einigen Überraschungen auf: Die Stadt hat neue Holzkübel finanziert und ein Gartenbaubetrieb die passenden Pflanzen bereitgestellt, zudem steht eine Chill-Lounge bereit.

"Bis Sonntag haben wir perfektes Wetter", freuen sich Richard Hehn und Jogi Kern, und auch längerfristig sei mit keinem Regeneinbruch zu rechnen, beste Bedingungen also für das Festival mit zehn Veranstaltungen. Noch sind für jeden Abend und die Matinee Karten zu haben. Das Prozedere ist wie im jedem Jahr: In den Vorverkauf gehen nur 150 Karten für die Besucher, die bei Regen in der Scheuer Platz finden. Weitere 250 Karten sind hei gutem Wetter an der Abendkasse erhältlich. Ob das Konzert dann drinnen oder draußen über die Bühne geht, ist jeweils am Spätnachmittag auf der Homepage im Internet zu erfahren.

Auch wenn noch kein Abend ausverkauft ist, so zeichnen sich doch die klaren Favoriten ab: "Wildes Holz", "77 Bombay Street" und "Extrabreit" sind die Publikumsmagneten. Nach dem Start ins Festival mit der Rock’n’Roll-Band geht es am Wochenende mit der Özlem Bulut Band weiter, die am Samstag eine Mischung aus türkischer Musik und Pop präsentiert, bei der Matinee am Sonntag spielt "Roccaine" Rock-, Blues- und Soul-Songs der 60er bis 80er-Jahre. Und abends erzählt der Kabarettist Wolfgang Trepper "Bad Stories".