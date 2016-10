Villingen-Schwenningen Hautnah an der Bundespolitik

Unmittelbar nach ihrer Ankunft in Berlin ließ es sich der Bundestagsabgeordnete nicht nehmen, die Teilnehmer im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages persönlich willkommen zu heißen und ihnen einen umfassenden Einblick in seine Arbeit in der CDU/CSU-Fraktion zu geben. Die Gäste nutzten das ausführliche Gespräch mit ihrem Vertreter in Berlin, um die große Bandbreite der brennenden Themen aus Außen- und Innenpolitik zu diskutieren. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch den Reichstag erhielten sie einen interessanten Blick hinter die Kulissen der Bundespolitik.