Villingen-Schwenningen Handwerker im In- und Ausland gefragt

Dann ging das Führungsduo getreu dem Motto auf die Absolventen ein: "Das ist euer Tag, eure Zukunft", rief Reiner den 300 neuen Innungsmeistern zu. Ob denn der Weg in die Selbstständigkeit ratsam sei, wollte die Moderatorin wissen? Ein ganz klares Ja, kam vom Kammerpräsident. "Sie haben die Zukunft selbst im Griff, können gestalten und auch ausbilden, so Reiner. Als Paradebeispiel wurde dann Neu-Meister Johannes Wagner auf die Bühne gebeten. "Unsere Firma gibt es schon seit mehreren Generationen und wir feiern demnächst das 100-jährige Bestehen", so Wagner. Eine gewisse Vorreiterrolle hat auch der Spaichinger Oliver Arnold: Der 25-jährige Malermeister wohnt und arbeitet seit Juli 2016 in Dubai. "Ein Handwerker aus Deutschland muss im Ausland nicht lange nach einem Job suchen", so Arnold. Besonders feierlich wurde es dann mit der offiziellen Erhebung in den Meisterstand. Mit den Worten: "Tragen sie den Meistertitel mit Stolz und voller Verantwortungsbewusstsein", leitete Kammerpräsident Reiner den Augenblick ein, zu dem sich alle Absolventen auf die Bühne begaben,um ihre Meisterbriefe entgegenzunehmen.

Eugen Moos (Chirurgie Mechaniker), Robin Noack (Dachdecker), Tobias Lempp (Elektrotechniker), Philipp Lippold (Feinwerkmechaniker), Cornelia Brammer-Mohr (Friseur), Johannes Wagner (Installateur- und Heizungsbauer), Martin Cordes (Klempner), Louise Fröhlich (Konditorin), Christian Günzel (Kraftfahrzeugtechniker), Ralf Metzger (Maler- und Lackierer), Dominik Ketterer (Maurer- und Betonbauer), Leon Leibold (Metallbauer), Fabian Rashidi Heravi (Metallbildner), Michael Muscheler (Schreiner), Katharina Schmitz (Stuckateurin) und Zimmerer Patrick Herrmann

Die Innungssieger