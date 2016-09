Villingen-Schwenningen Handgranaten-Prozess: Verhandlung fördert Zwielichtiges zutage

In den Augen einiger der sechs Angeklagten, die ihm mit dem Handgranaten-Anschlag wenn nicht nach dem Leben, dann doch zumindest nach seinem Wohlbefinden getrachtet haben sollen und nun mit Fußfesseln dasitzen, blitzt Genugtuung auf.

Sergej D. besitzt weder Bankkonto noch Steuererklärung, aber einen Mercedes SL

Wenigstens erinnert sich ein anderer, der Chef einer Tuttlinger Sicherheitsfirma. Er hat den Abtrünnigen eingestellt – und mit ihm sei der fast eine Viertelmillion Euro schwere Auftrag zur Bewachung der Flüchtlingsunterkünfte zu ihm gekommen.

Geld war zumindest für die Hintermänner offenbar nie ein Problem. Der Big Boss Sergej D. – ein Mann ohne Bankkonto und laut Ermittlungsstand der Polizei auch ohne eine einzige Steuererklärung an den deutschen Fiskus – fuhr einen Phaeton "und letzten Monat kaufte er sich einen Mercedes SL"; der Mann für die Finanzen in der Geschäftsführung soll es immerhin noch auf einen Mercedes und einen Audi gebracht haben, "bezahlt von dem Geld das mir zusteht", wie sein ehemaliger Geschäftskollege in einer polizeilichen Vernehmung bitter angemerkt haben soll. Der Detektiv hingegen, der die Tuttlinger Bewachungsfirma betrieb, nennt Zahlen. 18,90 Euro habe das Regierungspräsidium pro Stunde und Mann an den bedarfsorientierten Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge bezahlt, plus 15 Prozent Nacht- und 45 Prozent Sonntagszuschlag. Das Villinger Sicherheitsunternehmen – als Subunternehmen engagiert – habe rund 15 Euro erhalten. Das Personal berichtete von neun Euro Stundenlohn.

Es sind viele branchenfremde, offenbar ungelernte Kräfte, welchen in der sensiblen Hoch-Zeit der Flüchtlingskrise die Sicherheit der Asylbewerber anvertraut worden ist. Und nicht nur ein Blick in die Vorstrafenregister der Angeklagten in diesem Prozess schürt Zweifel an der Integrität der Betreiber der Bewachungsfirma und deren Personals: Geldfälschung, Betrug, Diebstahl, versuchter Totschlag – die Palette ist groß und die Hemmschwelle zum Einsatz einer Kriegswaffe war offenbar klein. Der Prozess wird am nächsten Donnerstag fortgesetzt, das Urteil soll am Freitag fallen.