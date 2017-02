Villingen-Schwenningen Häuslebauer vertröstet

VS-Marbach. Das sah bei der in der vergangenen Woche abgehaltenen Sitzung des Ortschaftsrat noch anders aus, als Ratsmitglied Bernd Lohmiller zur Sprache brachte, dass ihm zugetragen worden sei, dass sich die für die Grundstückskäufer notwendige notarielle Beglaubigung verzögere (wir berichteten).

Bislang konnten die Bauplatzerwerber davon ausgehen, dass Notartermine für den Monat Februar vereinbart werden können. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Bote teilt die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, mit, dass die Stadt die überwiegende Fläche im Neubaugebiet "Melben" bereits vor einigen Jahren erworben habe und anschließend mit der Erschließung begonnen wurde.

Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten wurde festgestellt, dass weitere kleine Teilflächen mit erschlossen wurden, welche sich noch nicht im Besitz der Stadt befinden. Bei der Anfang Februar erfolgten Schlussvermessung wurde diese Restfläche festgestellt. Dabei handelt es sich um eine Fläche von unter 100 Quadratmetern. Dadurch wurde notwendig, dass die Stadt einige Nachkäufe bei privaten Eigentümern tätigen muss, was direkt nach der Schlussvermessung in die Wege geleitet wurde. Sobald dieses abgeschlossen sind, kann die Grundstücksumschreibung auf die Stadt beim Grundbuchamt beantragt werden. Wie lange das zentrale Grundbuchamt dann für diesen Vorgang benötigt, liege nicht in den Händen der Stadtverwaltung.