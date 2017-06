Villingen-Schwenningen Häppchen regen zum Kauf an

Unser erster Halt führt zu einem Weinhaus aus Langenlonsheim. Nicht nur Weine aus verschiedenen Regionen Europas, sondern auch Säfte können wir probieren. "Wir haben etwas für’s Vergnügen und die Gesundheit", schmunzelt Klaus Fröhlich. Und auch wenn das Test-Glas Prosecco am Sektstand aus der Pfalz eigentlich einen Euro kostet: Die nette Verkäuferin lädt uns ein.

Weiter geht’s: Erfrischend ist der Mix aus Gurke, Paprika und Tomate von der Reichenau, den die Landfrauen präsentieren. Ein paar Meter weiter gibt es Milchprodukte zu testen. Und tatsächlich: Die Möglichkeit, den Aufstrich zu probieren, hat die Entscheidung für den Kauf einer Mix-Tüte maßgeblich beeinflusst.

Dieses Phänomen stellen einige Händler auf der Messe fest. "Das ist, was die Messe ausmacht. Hier können die Leute probieren und sich beraten lassen – im Unterschied zum unübersichtlichen Regal im Supermarkt", schildert eine Mitarbeiterin am Soßenstand. Mit ihrem Charme und ihren Argumenten weiß sie den Kunden in ein Gespräch zu verwickeln – uns aber nicht. Denn nicht immer sind die Messebesucher auch gewillt, sich auf das Produkt einzulassen. "Es wird viel probiert, aber leider wird nichts mitgenommen. Die Leute sind zum Teil sehr unhöflich und laufen weiter", berichtet der Betreiber vom Tiroler Bauernstand. Egal ob eine Kostprobe von exotischen Dips, erfrischenden Limonaden oder Maultaschen mit Hähnchenfleisch: Hungrig werden wir nicht gehen. Daher lautet unser Fazit: Die Kostproben helfen, das Produkt kennenzulernen. Und wenn es überzeugt, fällt eine Kaufentscheidung leichter.