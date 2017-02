Villingen-Schwenningen Gütetermin vor Arbeitsgericht gestern gescheitert

Villingen-Schwenningen. Der Betroffene hat gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Spitalfonds Villingen, ein Arbeitsgerichtsverfahren angestrengt. Ihm ist ebenso wie der bisherigen Heimleiterin fristlos gekündigt worden, weil sie Nahrungsergänzungsmittel in großen Mengen bestellt haben sollen, die im Heilig-Geist-Spital gar keine Verwendung gefunden und diese im Haus gehortet haben. Der nach Bekanntwerden dieser Vorfälle ebenso fristlos gekündigte Altenpfleger soll auf Weisung der Heimleiterin die Rezepte für Nahrungsergängungsmittel direkt bei einem namhaften Gesundheitskonzern eingereicht und dafür Provision erhalten haben. Er soll über die Vermittlung der Heimleiterin seine Nebentätigkeit bei dem Pharma-Unternehmen bekommen haben.

Weitere Details kommen auf den Tisch

Zu diesen Vorwürfen wurden gestern im öffentlichen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Villingen weitere Details bekannt. Der Anwalt des Spitalfonds sah es als erwiesen an, dass diese Mittel nicht ausschließlich an das Heilig-Geist-Spital, sondern teilweise auch an die Adresse der Mutter des Mitarbeiters geliefert worden waren. Dies sei auf entsprechenden Lieferscheinen nachzulesen. Dabei handele es sich um Energy-Drinks, die auch bei sportlich Aktiven Verwendung finden, allerdings nur auf Rezept zu erhalten seien. Die Beklagtenseite vermutet nun, dass der Altenpfleger, der in einem Sportverein aktiv ist, diese Präparate "auf Kosten der Bewohner des Heilig-Geist-Spitals und der Krankenkasse an den Verein verscherbelt hat", formulierte der Anwalt des Spitalfonds.