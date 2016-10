Villingen-Schwenningen Grüne setzen auf Schramberger

"Gerade nach der sehr guten Landtagswahl in Baden-Württemberg und der letzten für uns enttäuschend verlaufenden Bundestagswahl ist es wichtig, dass wir 2017 wieder in die Regierungsverantwortung im Bund wechseln", sagte Goerz: " Wenn wir alle zusammenstehen, gemeinsam die Erfolge im Land kommunizieren und den Dialog mit den Bürgern suchen, bin ich überzeugt, dass wir 2017 in unseren Landkreisen den grünen Wandel Baden-Württembergs weiter gestalten können", erklärte er.

Goerz ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren. "Ich stamme aus einer selbstständigen Handwerker Familie die einen Maler- und Gipserbetrieb in Bad Dürrheim führte. Aufgewachsen bin ich St.Georgen im Schwarzwald und in Villingen wo ich die Schule und die Wirtschaftschule besuchte", berichtet er. Goerz ist tätig als Einrichtungsleiter einer Lebensmittelkette für die neuen Bundesländer.