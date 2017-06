Villingen-Schwenningen Große Trauer um Gerhard Gebauer

Aufgrund der Fusion musste sich Gebauer, zum 1. Januar 1971 für weitere zwölf Jahre als OB Schwenningens bestätigt, bereits ein Jahr später erneut zur Wahl stellen. Bis zwei Wochen vor dem Urnengang hatte er auch mit einem ernsthaften Gegenkandidaten zu rechnen. Gerd Jauch, Rechtsanwalt und ZDF-Journalist, hatte seinen Hut in den Ring geworfen. Noch heute wird kolportiert, Jauch habe seine Bewerbung zurückgezogen, nachdem ihm das von ihm beauftragte Meinungsforschungsinstitut Allensbach nur bescheidene Erfolgschancen prognostiziert hatte. Gebauer siegte. Und er tat dies auch bei zwei Wiederwahlen. 1980 zog sein Herausforderer Hannsheinrich Walz, als damaliger CDU-Fraktionsvorsitzender der natürliche Widerpart des SPD-OBs, den Kürzeren. 1987 musste Gebauer zwar zum zweiten Mal antreten – sein späterer Nachfolger Manfred Matusza hatte ihm einen zweiten Wahlgang abgetrotzt –, aber am Ende ging er auch dieser Wahl als strahlender Sieger hervor.

Ende 1994 schied Gebauer 68-jährig nach 35 Jahren als dienstältester OB Deutschlands aus dem Amt aus. Die Integration der beiden Städte wurde seine Lebensaufgabe, er lebte VS. Seiner Vorstellung eines nicht nur politischen, sondern auch räumlichen Zusammenwachsens wurden zwar aufgrund landespolitischer Entscheidungen zunächst Grenzen gesetzt, doch habe die gemeinsame Stadt ihre Bewährungsprobe schon längst bestanden. VS sei als Zentralort der Region anerkannt, sagte Gebauer immer wieder. Als eine der größten Erfolge der Doppelstadt war für ihn die Hochschul­entwicklung – ohne Städtefusion, ist sich Gebauer sicher, undenkbar.

Von Anbeginn seiner langen Amtszeit hatte Gebauer eine Fülle von Ehrenämtern inne. Der deutsche Städtetag würdigte sein Engagement mit der Ehrenmitgliedschaft, der Rat der Gemeinden und Regionen Europas mit der Ehrenpräsidentschaft. Jahrzehntelang hatte er den Vorsitz im Bürgerheimverein und im DRK Schwenningen inne, in unzähligen weiteren Vereinen war er Mitglied. Gebauer war Träger zahlreicher Auszeichnungen, so des Bundesverdienstkreuzes, und er war Ehrenbürger von VS und Zittau.

Kürzer treten war seine Sache auch im Ruhestand nicht. Gebauer kandidierte 1999 für den Gemeinderat. Ihm liege das Schicksal der Stadt am Herzen, argumentierte Gebauer, und tatsächlich ging er als Stimmenkönig der SPD aus dieser Wahl hervor. 2004 und 2009 wurde er erneut in den Rat gewählt.

Gerhard Gebauer wurde am 15. Dezember 1926 im hessischen Philippstal, Kreis Bad Hersfeld, geboren. Nach Kriegsdienst, Jura-Studium und Referendariat in Frankfurt und Tübingen wechselte er 1953 in den Dienst des Landes Baden-Württemberg. Er war Regierungsrat in der Oberfinanzdirektion Stuttgart und Leiter des staatlichen Liegenschaftsamtes Tübingen.

Der promovierte Jurist wechselte 1960 als Bürgermeister zur Stadt Schwenningen. Seit Oktober 1962 – nach dem Tod Hans Kohlers – war er deren OB. Ab 1. Januar 1972 stand Gebauer an der Spitze der Stadt Villingen-Schwenningen.