Villingen-Schwenningen Grandioses Finale krönt Konzert

Im Weiteren machten die Sänger der Band, die sich in regelmäßigen Abständen im Proberaum des Gemeindezentrums der Heilig-Kreuz-Kirche am Bickeberg trifft, die Bühne frei für den ersten Geburtstagsgast. "Rockröhre" Svenja Friedrichsohn heizte mit ihrer Band mit rockigen Liedern unter anderem von Amy Winehouse dem Publikum kräftig ein. Ihre Songs rissen die Zuhörer mit. Zu den Ehrengästen zählte auch die "Rentnerbänd" mit Heide Popko. Ein wenig Fasnetsstimmung kam auf, aber gerade diese Band hat enge Kontakte zum Gastgeber.

Seit zehn Jahren gibt es die Band "WG & Friends" schon. Sie wurde 2006 von Jörg Spiegelhalter gegründet. Er hatte Sonderpädagogik studiert und leitete die Carl-Orff-Schule in Villingen. Die Bandmitglieder waren junge Erwachsene mit Handicap, unter ihnen auch sein Bruder Bernd Spiegelhalter, der in der Band für den richtigen Rhythmus sorgt. Auch Keyboarder Michael ­Eisele, Gitarrist Christian Neidhart und Drummer Frederik Holzmann waren von Anfang an mit dabei.

Erste Bühnenerfahrung sammelten die Musiker als Vorband der "Mofarocker". Und gerade diese Band gab sich an diesem Abend die Ehre. Sebastian Schnitzer mit seiner Crew hatten fetzige Lieder wie "Major Tom" in ihrem Programm. Applaus und Zugaben waren selbstverständlich.

Nach über zwei Stunden das Finale, als neben der "WG & Friends" mit Gerhard Kurz, der sich seit 2006 mit Ulrike Liomin um die Band kümmert, auch noch Schüler aus der Bigband der Bickeberg­schule, der Rentnerband sowie Svenja Friedrichssohn einfanden. Trompeter Julien Nivoley, Perkussionist Holger Hering und Sängerin Stefanie Münch gaben nicht locker und holten die letzten Reserven heraus.

Zudem wollten die Zuschauer die Musiker nicht von der Bühne gehen lassen. Wahrlich ein super Abend, der aufzeigte, was gelungene Inklusion bedeutet.