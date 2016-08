Villingen-Schwenningen Granatenwurf: Prozess beginnt am 22. September

Villingen/Schwenningen/Konstanz - Wegen eines Handgranatenwurfs auf eine Flüchtlingsunterkunft in Villingen-Schwenningen müssen sich sechs Männer wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Hauptverhandlung beginne am 22. September, teilte das Landgericht Konstanz am Donnerstag mit.