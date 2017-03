Villingen-Schwenningen "Golden Ball" rollt nun durch die Kunstszene in VS

Am Samstag waren viele Besucher zur Vernissage gekommen, einführende Worte sprach Birgit Labus. Das Gold, die Kugel, der Akt – eine Perfektion in Vollendung: So brachte der Kunsthistoriker Stefan Simon die Wirkung der Bildkompositionen einst auf den Punkt. Birgit Labus bezeichnete die Ausstellung als ein „Tour des Sehens“, die ihre Strahlkraft in den Räumen entwickelt. Die Körper müssen sich dabei gegen einen mächtigen Gegenpart, das reine Gold, behaupten. Akt und Kugel genügen, um beim Betrachter Reaktionen hervorzurufen.

Schon vor Jahren in Serie gegangen

Die Bilderserie ist schon vor einer Anzahl von Jahren entstanden, dabei arbeiteten die beiden Fotokünstler mit mehreren Models unterschiedlicher Hautfarbe zusammen. Unter ihnen auch ein Tänzer – die Abbildung seines perfekten Körpers hat eine ganz besondere Energie und zieht sofort die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich.