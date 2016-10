Villingen-Schwenningen Glockengeläut bleibt umstritten

VS-Pfaffenweiler. Der Ortschaftsrat hatte kürzlich beschlossen, dass nicht nur die Schlagintervalle der Kirchturmuhr, sondern auch der komplette Stundenschlag zwischen 22 und 6 Uhr abgeschaltet werden soll.

Zum gegebenen Zeitpunkt war es für Ortsvorsteher Martin Straßacker die richtige Entscheidung, denn nach dem Grundsatzurteil eines Oberlandesgerichtes bleibe keine andere Wahl, weil gewisse Richtwerte eingehalten werden müssen. Was zum damaligen Zeitpunkt auch ihm nicht bekannt war, dass es in Pfaffenweiler möglich ist, das Geläut leiser zu stellen. Wie leise es geht und ob die entsprechenden Richtwerte eingehalten werden können, will er von einem Sachverständigen prüfen lassen.

In der öffentlichen Sitzung stand Bürgermeister Detlev Bührer dem Rat Frage und Antwort. Nachdem der städtische Haushalt festgezurrt ist, konnte Bührer vermelden, dass Mittel für die Erneuerung der Brücke am Kapfweg enthalten sind. Die Fertigstellung des Neubrunnenrings sei an das Jahresunternehmen vergeben und voraussichtlich im nächsten Frühjahr dran. Das Sandwegle nach Villingen sei noch nicht gerichtet, weil es zum Landschaftsschutzgebiet gehört und die Teerschicht vom Regierungspräsidium noch nicht genehmigt ist.