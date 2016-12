Das Adventsfenster öffnete sich am Donnerstag um Punkt 18 Uhr an der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Bibliothekarin Heike Daume und Niklas, Schüler der Karl-Brachat-Realschule, stimmten die 65 Besucher vor der Bibliothek als Gitarrenduo adventlich ein, bevor Heike Daume aus Barbara Robinsons Buch "Hilfe, die Herdmanns kommen", vorlas. Nach dem gemeinsamen Lied "Kling, Glöckchen, klingelingeling" gab es Punsch und Lebkuchen. Foto: Heinig