Villingen-Schwenningen GEW: A 13-Gehalt für alle Lehrer

Während die meisten Lehrkräfte sich über die Gehaltsklasse A 13 freuen, müssen sich die Grund- und Hauptschullehrer mit A 12 zufrieden geben und das, obwohl es schon in drei Bundesländern eine einheitliche Bezahlung aller Lehrkräfte nach A 13 gibt. Berlin machte den Anfang, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen folgten diesem Beispiel.

Als Resultat der geringeren Bezahlung nennt Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW, akuten Lehrermangel an den Grund- und Hauptschulen. Zum Schuljahr 2017/18 konnten an Grundschulen demnach 530 Stellen nicht besetzt werden, 1074 Lehrstellen werden komplett gestrichen.

Die GEW fordere nicht nur eine einheitliche Gehaltsklasse A 13 unter allen Lehrkräften, sondern auch die einheitliche Studienzeit von zehn Semestern. "Grundschullehrer haben dann ein Jahr Studium mehr und können somit eventuell noch ein zusätzliches Fach erlernen. Denn gerade in der Grundschule ist es wichtig, in so viele Bereiche wie möglich zu schauen", so Doro Moritz. Laut ihrer Aussage sei die Finanzierung durch den Staat entschieden möglich.