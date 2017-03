Villingen-Schwenningen Gemeinsam Spaß haben

Für Musikalische Unterhaltung sorgen ab 18.30 Uhr der Cajón-Workshop aus Donaueschingen und die Band "WG and friends" aus Villingen-Schwenningen, die seit 2006 erfolgreich beweisen, dass Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam viel bewegen können. Mit bodenständigem Blues-Rock konnte die Band schon bei einigen Auftritten ihre Live-Qualitäten unter Beweis stellen.

Was "WG and friends" seit mehr als zehn Jahren vorleben, hat sich auch die interdisziplinäre Arbeitgruppe auf die Fahnen geschrieben, welche die Veranstaltung organisiert hat. Der Zusammenschluss aus Vereinen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen, will der Inklusion in der Jugendarbeit im Schwarzwald-Baar-Kreis mehr Gewicht verleihen. "Jugendlichen mit Behinderung soll der Weg zu den Regelangeboten für Kinder- und Jugendlichen geöffnet und geebnet werden", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Veranstaltung "All Inklusiv" solle dafür Initialzündung und Wegbereitung sein. Finanziert wird der Aktionstag aus Mitteln der Aktions Mensch.

Den krönenden Abschluss des Inklusions-Tages bildet ab 20 Uhr die neue Party-Reihe im Jugendhaus "Beatz Inc." bei der die DJs Black Tro und Roc Hound mit einem Mix aus Hip Hop, Elctro, Funk und Dancehall dem Publikum einheizen. Während Black Tro schon als Support-DJ für Rap-Größen wie KC Rebell und Kay-One an den Plattentellern drehte, legt Roc Hound in angesagten Clubs in ganz Deutschland auf.