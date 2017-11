Villingen-Schwenningen "Gefahrenpotenzial in Baustelle"

Auffällig und unbefriedigend wurde die Verkehrsführung rund um die Baustelle wahrgenommen. So sahen sie in kurzer Zeit mehrere Ordnungswidrigkeiten durch Verkehrsteilnehmer. Fahrzeuge von Bad Dürrheim kommend müssten an dem oberen Kreisel am Hotel Linde eigentlich nach rechts in Richtung Villingen abbiegen. Allerdings fahren einige um den Kreisverkehr herum und biegen in Richtung Brigachtal ein, ohne zu sehen, ob während der Ampelregelung Gegenverkehr kommt. Außerdem fuhren manche Autos im Zickzack-Kurs durch die Baustelle, da der reguläre Verlauf der Straßenführung wohl schlecht zu erkennen ist. Lohmiller hatte das schon bei der Stadt angemahnt, Änderungen wurden aber abgelehnt. Der Ortsverein sieht hier ein gewisses Gefahrenpotenzial.

In der Sitzung lobte der Ortsverein ausdrücklich das Einbeziehen des Personalrats bei der räumlichen Gestaltung der neuen Verwaltungsgebäude. Dass der schon länger vorhandene Gedanke, das Uhrenindustriemuseum Schwenningen, in städtische Hände zu übergeben, nun erfolgreich war, wurde sehr begrüßt. Der Vorstand freut sich, dass am 16. Dezember die baden-württembergische SPD-Generalsekretärin Luisa Boos bei der Weihnachtsfeier des Ortsvereins zu Gast sein wird. Außerdem wurden Termine für Arbeitsgruppen vereinbart. Ziel soll es sein, sich schon im neuen Jahr auf die Kommunalwahlen 2019 vorzu­bereiten.