Die Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages fand am Sonntag auf dem ­Schwenninger Waldfriedhof statt. ­Oberbürgermeister Rupert Kubon legte an den Grabanlagen der Soldaten, der Luftkriegsopfer, der Euthanasieopfer und der KZ-Häftlinge Kränze ab. In seinen vorangegangenen Worten gedachte das Stadtoberhaupt den Opfern von Gewalt, Krieg und Terrorismus in zwei Weltkriegen und bis heute in Bürgerkriegen und bei weltweit herrschenden Konflikten. Die evangelische Pfarrerin Brigitte Güntter maß dem ­Volkstrauertag, der Erinnerungen wach halte und damit die Schicksale und das Leben der Getöteten würdige, große Bedeutung bei, die "sehr kostbar ist und viel Pflege braucht". Die Stadtmusik Schwenningen und der Gesangverein "Liederkranz" umrahmten die Gedenkfeier auf dem Waldfriedhof musikalisch. Foto: Heinig