Villingen-Schwenningen Gayser, Wolfbach-Rolli, Osemali und Epfelschittler ziehen durch Orte

Obereschach: Der Hemdglonkerumzug (Knochen­suche) der Gayser-Gilde findet am Donnerstag, 23. Februar, 17.30 bis 18.30 Uhr, statt. Die Umzugsstrecke verläuft vom Kirchberg über die Neuhauser Straße. Am Dienstag, 28. Februar, findet von 18.30 bis 19.30 Uhr die Knochenverbrennung statt. Die Umzugsstrecke verläuft von der Neuhauser Straße zum Kirchberg.

Pfaffenweiler: Aufgrund der Fastnachtsumzüge des Narrenvereins Wolfbach-Rolli sind in Pfaffenweiler am Donnerstag, 23. Februar, und am Montag, 27. Februar, vorrübergehende Straßensperrungen erforderlich. Am 23. Februar findet in der Ortschaft der Kinderumzug mit anschließender Schlüsselübergabe (19 Uhr) statt. Hierfür ist im Aufstellungsbereich ab 13.45 Uhr die Steinbühlstraße gesperrt. Die Umzugsstrecke verläuft ab 14 Uhr über die Steinbühlstraße und Efeustraße zur Festhalle. Diese Straßen sind für die Dauer des Umzuges ebenfalls voll gesperrt. Beim Umzug in Pfaffenweiler am Fastnachtsmontag, 27. Februar, ist ab 13.30 Uhr der Aufstellungsbereich Neuer Weg/Dahlienweg gesperrt. Die Umzugsstrecke verläuft ab 14 Uhr über die Straßen Im Oberdorf, Kohlbrunnenstraße, Steinbühlstraße und Efeustraße zur Festhalle.

Tannheim: Die Osemali­zunft treibt sich am Donnerstag, 23. Februar und Montag, 27. Februar, jeweils ab 13.30 Uhr auf den Tannheimer Straßen herum. Die Aufstellung startet in Tannheim jeweils um 13.30 Uhr beim Lindenbergweg. Die Umzüge verlaufen dann über den Lindenbergweg, die Überaucher Straße, die Stankertstraße, den Tannheimer Ring bis zur Wolterdinger Straße und lösen sich anschließend an der ­Festhalle auf.