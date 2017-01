Villingen-Schwenningen Ganzes Team steht hinter Regisseuren

"Wir können aus dem Vollen schöpfen, an die 150 Akteure stehen parat, und keiner ist mit dem Regiewechsel abgesprungen", betont Kienzler. Selbst Brüderle und Säger sind wieder in einer Nummer zu erleben, verrät er. Auch an Nachwuchs mangelt es nicht. "Und allen gemeinsam ist, dass sie 100 Prozent geben und einen tollen Ball abliefern wollen", beschreibt Kienzler die Stimmung. Dieses Gemeinschaftsgefühl habe sich gleich bei der Wahl des Ballthemas niedergeschlagen, freut sich Klötzl: Beim Ausflug sei die Sprache auf die bunte Welt des Casinos gekommen, und bei der ersten Sitzung im Juni seien die Ideen für Szenen und Dekoration nur so gesprudelt. Seit Monaten sind die Gruppen am Texten und Proben für die einzelnen Szenen. Begeistert sind die beiden beispielsweise, was die Tänzer aufs Parkett legen, ob die kleinen Ballettmäuse oder das große Zunftensemble.

Spannung kommt auf, wenn die komplette Truppe am Sonntag vor dem Ball die Tonhalle in Beschlag nimmt, um die Nummern zusammenzufügen. Die letzten Tage vor der Premiere haben sich die Regisseure frei genommen, gelte es doch, fehlende Requisiten zu organisieren, Essen für die Mannschaft zu ordern und als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, um alles zusammen mit Bühnenbildern und Technik in Szene zu setzen. Ins Schwärmen geraten die Regisseure, wenn sie an die Kulissen von Uwe Waldvogel und Ute Kimmich denken. "Das ist das beste, was sie bisher gemalt haben", schätzt Klötzl. Mehr verrät er allerdings nicht. Nur so viel: Das Geschehen rückt näher an die Zuschauer, spielt sich vorne an der Bühne ab – mitten in der kunterbunten Welt von Las Vegas mit Zockern, Tänzern und Magiern.