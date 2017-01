Villingen-Schwenningen Gäste fühlen sich wie bei einem Klassentreffen

Mit Songs wie "Evil Ways" von Santana, erstmals in Woodstock gespielt, wie Keyboarder Johannes Kaiser gern anmerkte, und "Save Tonight" von Eagle-Eye Cherry, sprang die Begeisterung sofort auch auf das Publikum in der sehr gut besuchten Scheuer über.

Dafür sorgten an der Gitarre Stefan Storz, der sich mit Eli Vogelsang, an den Trommeln, Keyboarder Johannes Kaiser und Bassist Hans ­Engelhard am Gesang abwechselte. Aber auch kraftvolle Soli durften nicht fehlen an der E-Gitarre von Claus Decker, und nicht zu vergessen das abwechslungsreiche Schlagzeug von Herbert Kornhaas.

Das Repertoire der Band reichte von Blues über Rock bis Rock’n’ Roll. So konnte zu fast jedem Song eine Anekdote aus der langen Geschichte der Band erzählt werden. So habe die Band mal in Schwenningen im Ostbahnhof gespielt, als ein Texaner zu Gast war und Johannes Kaiser einen Zettel zugesteckt auf dem stand: "Bitte spielt Rollin on the River". Damit meinte er den Song "Proud Mary" von Credence Clearwater Revival. Voller Stolz zeigte Kaiser den Zettel von damals.