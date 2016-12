Villingen-Schwenningen Fußgängerampel wird einfach nicht grün

Hauptsächlich an neuen Signalanlagen installiert

Demnach werden diese Fußgängertaster bundesweit an Lichtsignalanlagen eingebaut und sind hauptsächlich an neueren Lichtsignalanlagen auch im ganzen Gebiet von Villingen-Schwenningen verteilt installiert. In der Vergangenheit wurden auch andere Modelle verwendet.

Insgesamt gibt es in Villingen-Schwenningen inklusive Teilorte 92 Lichtsignalanlagen, darunter 50 Ampelanlagen an Verkehrsknotenpunkten und 42 Fußgängerampeln. wieviele davon bereits zu den "Streichelampeln" zählen, konnte die Stadtverwaltung nicht in Erfahrung bringen.