Villingen-Schwenningen Für ein Stückchen ganz normale Freizeit

Die Idee zu diesem Angebot hat Mittermeier mit den Leitungen der Christy-Brown und Karl-Orff-Schule entwickelt. Galt es doch für die Schulabgänger ein Freizeitangebot zu entwickeln. Und das ist offensichtlich gut gelungen. An den Freitagabenden gibt es über die Treffen im Martin-Luther-Zentrum hinaus je nach Jahreszeit vieles zu erleben: Minigolf, ein Besuch bei der Feuerwehr, oder beim Rettungshubschrauber, ein Erste-Hilfe-Kurs im Kreisklinikum, gemeinsames Eisessen in der Stadt, Kochen und Basteln oder eine Häppchen-Party. Zu den ganz großen Ereignissen zählen das Clownical 2010 und 2013 mit Schülern der Bickebergschule. Aber auch Besuche in Basel und Freiburg, bei der Landesgartenschau in Kehl oder ein Kinobesuch in Neustadt.

Die jungen Leute erinnern sich immer noch begeistert. Die vielfältigen Unternehmungen haben die Gruppe zusammengeschweißt. Besonders wichtig ist die regelmäßige Begegnungsmöglichkeit und das Erzählen, was im persönlichen Alltag bewegt. Die Teilnehmer kommen dazu aus den umliegenden Ortschaften bis Rottweil nach Villingen. Diesmal war auch Anna Nufer dabei, die bei der Stadt Villingen-Schwenningen für bürgerschaftliches Engagement zuständig ist. Sie wollte einfach persönlich erleben, was im Freizeittreff abgeht. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden engagieren sich ohne Aufwandsentschädigung. Ein jährlicher Zuschuss der Lions ermöglicht manches, was sonst nicht realisierbar wäre, sagt Birgit Mittermeier. Am 10. November ist Backen mit Schülern der Bickebergschule angesagt und Anfang Januar 2018 eine große Fasnetparty.

Weitere Informationen: Diakonisches Werk, Telefon 07721/84 51 50, e-mail: Birgit.Mittermeier@diakonie.de und www.diakonie-sbk.de.