VS-Villingen (ir). Die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Oradea/VS-Villingen findet am kommenden Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr, im Gemeindehaus St. Bruder Klaus, Offenburger Straße 29, statt. Im Anschluss an die Formalitäten wird noch ein Diafilm über die Hilfstransporte und die Situation in Rumänien gezeigt. Die Veranstaltung ist öffentlich, interessierte Gäste sind willkommen. Kuchenspenden werden dankbar angenommen.