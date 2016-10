Villingen-Schwenningen Frauen stellen Vorstand breiter auf

Um alle diese Angebote mit Leben zu füllen bedarf es weiterer Frauen, die sich hier aktiv mit ihren Ideen einbringen, so die Feststellung der Vorsitzenden Rosemarie ­Andre. So wurde bei den Wahlen die Zahl der Beisitzerinnen erhöht. Vor der Wahl berichtete Kassiererin Christel Stucke von einem gesunden Polster in der Kasse. ­Angelika Rapp hob bei ihrer Laudatio zur Entlastung des Vorstandsteams besonders das große Arbeitspensum der Frauen hervor. Dies geschehe vermehrt im Verborgenen, doch die vielen Veranstaltungen sprechen für sich, und spätestens dort wird deutlich: "Bei den Weilersbacher Frauen wird was getan."

Beim engeren Vorstand gab es keine Veränderung. So wurden Rosemarie Andre (Vorsitzende), Sonja Jäckle (Schriftführerin), und Christel Stucke (Kassiererin) in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. In den Beisitz wiedergewählt wurden Angelina Raufer, Andrea Krüger Heini, Heidi Koprek. Ausgeschieden aus dem Beisitz ist Brunhilde Schulz. Neu in dieses Gremium gewählt wurden Rosi Braun, Ursula Nagel sowie Waltraud Kaltenbach.

Schon jetzt warten neue Aufgaben auf das Vorstandsteam, denn schon am Mittwoch, 19. Oktober, findet ein Vortrag mit der Vorstellung des neuen Films des Vereins Liso-Tanzania im Pfarrsaal statt. Weiter heißt es dann auf den Adventsbasar hin zu arbeiten, der am Sonntag, 20. November, im Rahmen des Gemeindefestes in der ­Glöckenberghalle stattfindet.