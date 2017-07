Villingen-Schwenningen Foodsharing in VS: Geben und Nehmen statt Mülltonne

Doch jetzt steht der Fair-Teiler in Schwenningen auf dem Gelände der Fachhochschule vor einem Neubeginn: "Es wurde wohl eine Studentin gefunden, die das Projekt künftig betreut", freut sich Michael Langer nach Rücksprache mit den Foodsharing-Verantwortlichen der baden-württembergischen Dachorganisation. Am kommenden Montag finde eine Besprechung zwischen allen Beteiligten und dem Kreisamt statt, "ich bin optimistisch, dass wir den Schrank danach wieder aufmachen können, wenn dann regelmäßig jemand nach den Lebensmitteln schaut und den Schrank auch einmal putzt".

In Villingen geht die Food­sharing-Initiative rein private Wege – wer etwas abzugeben hat, postet ein Bild samt Beschreibung in der Facebook-Gruppe, wer Bedarf hat, setzt sich mit demjenigen in Verbindung. Je mehr Menschen sich dem Netzwerk anschließen, desto besser läuft das Projekt. "Wenn es so wie in Villingen läuft, von privat an privat, tangiert es uns null", erklärt Michael Langer unserer Zeitung. Er und seine Kollegen in Deutschland beobachten die Entwicklung der Initiativen gespannt: "Das Ganze ist so neu, dass gestritten wird, wie das zu handhaben ist", erklärt Langer mit Blick auf den Verbraucherschutz. Wie aktuell das Thema auch anderen unter den Nägeln brennt, offenbaren immer wieder die Kommentare in der Facebook-Gruppe. Benjamin K. etwa schreibt: "Die Idee ist wirklich grandios. Denn die Lebensmittel-Verschwendung ist enorm. Ich würde auch Containern, wenn es möglich wäre, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich wohne in Donaueschingen und würde sehr gerne dieses Projekt von euch hier auch irgendwo platzieren."