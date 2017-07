Villingen-Schwenningen Foodsharing: Behörde gibt grünes Licht

Dass auch frische Lebensmittel in den Schrank dürfen und weiterhin genießbar bleiben, dafür sorgt ein Kühlschrank im Fair-Teiler, dessen Temperatur soll künftig ebenfalls regelmäßig kontrolliert und in einer Liste dokumentiert werden.

Das Foodsharing-Projekt wurde in Schwenningen zwar von Studenten aus der Taufe gehoben, und der Fair-Teiler wurde von den beiden Studentinnen Cara Schanuel und Isabelle Pflug innerhalb eines Projekts der HFU eröffnet, allerdings steht es längst allen Interessierten in der Doppelstadt zur Verfügung, Mitstreiter sind ausdrücklich willkommen, so Stefanie Vochatzer. Die Foodsharing Community ist deutschlandweit vertreten.