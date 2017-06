Villingen-Schwenningen Folk und Country kommen an

Und weil es zum Genre von Folk und Country passt, sucht die Truppe aus St. Georgen, Villingen und Bondorf einen ebenfalls ambitionierten, semi-professionellen Mitspieler, der in der Folkband mit Irish Folk-Stücken die tatsächlich erste Geige spielt und möglichst auch singt. Die drei Musiker sind zwischen 40 und 50 Jahre, weshalb der oder die Neue in jedem Alter dazu passt, denn Hauptsache, man hat Gefallen an Cover- und eigenen Stücke.

Die "Fliegenden Austern" machen immer ihre eigenen Sachen. So auch beim Meeting des "Flying FolkCircus", bei dem acht Bands bei der Schwenninger Kulturnacht am Samstag, 1. Juli, beim ­Restaurant Bosporus in der Alleenstraße auftreten.