Villingen-Schwenningen Folgt Thorsten Frei auf Schwab ?

Der CDU-Kreisvorsitzende und Europaabgeordnete Andreas Schwab wird sich am Samstag auf dem CDU-Bezirksparteitag in Höchenschwand als Bezirksvorsitzender und Nachfolger von Andreas Jung bewerben. Dann wird das Amt des Kreisvorsitzenden im Schwarzwald-Baar-Kreis vakant.

Der 44-jährige Jurist und stellvertretende Vorsitzende im Bezirksvorstand der CDU Südbaden, der mit seiner Familie in Villingen-Schwenningen wohnt, wird dann den Vorsitz im Schwarzwald-Baar-Kreis abgeben. "Ich bedaure das, denn es macht unglaublich Spaß", sagt Schwab auf Anfrage. Obwohl es zunächst ein paar weitere Interessenten gegeben habe, wird Schwab am Samstag in Höchenschwand als einziger Bewerber gehandelt.

Wie soll es dann im Schwarzwald-Baar-Kreis weitergehen? Ein Kreisparteitag Ende November soll die Entscheidung über den neuen Kreisvorsitzenden bringen, stellt Schwab in Aussicht. Er hatte den Kreisvorsitz vor einigen Jahren von Siegfried Kauder übernommen. Zwar sei die Mitgliederentwicklung wie überall in der CDU rückläufig, was Schwab auf die demografische Entwicklung zurückführt. "Doch die CDU ist wieder eine schlagkräftige Truppe", sagt er. Neue Mitglieder zu finden, sei aber nicht so leicht.