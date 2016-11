Villingen-Schwenningen Förderverein legt sich ins Zeug

VS-Rietheim. Vorsitzender Thomas Urban nahm jetzt alle Angebote auf den Prüfstand. Mehrheitlich konnte er den Angeboten einen dicken grünen Punkt geben, doch sah er auch Bedarf für einige Verbesserungen. Dies insbesondere für die Ferienbetreuung, deren Wirtschaftlichkeit er mit roten Zahlen bezifferte, da der Verein für die Betreuung in den letzten Sommerferien rund 1000 Euro bezuschusste.

Rückläufig seien die Zahlen der Rietheimer Kinder, rund 60 Prozent machten sie aus, die übrigen 40 Prozent seien auswärtige Kinder. Man habe durchaus nichts dagegen, wenn Kinder aus Villingen an der Ferienbetreuung teilnehmen, so war sich das Vorstandsteam einig, doch hauptsächlich sei sie eingeführt worden, um die Rietheimer Grundschule zu stärken. Überlegt wurde, sich mit der Marbacher Grundschule für eine eventuelle Kooperation in Verbindung zu setzten.

Urban schlug vor, zu einem Elternabend einzuladen, um das Ferienangebot zu präsentieren. Was die Qualität betreffe, so sei man sehr zufrieden. Die Betreuung der Kinder sei optimal, es habe nur positive Rückmeldungen gegeben.